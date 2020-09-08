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Güzelyurt Belediyesi Önlemlerini Artırdı

Ülkemizde son günlerde covid-19 vakalarının artış göstermesiyle birlikte Güzelyurt Belediyesi de hijyen ve temizlik hizmetlerini artırdı. 

08 Eylül 2020 Salı 14:07
Güzelyurt Belediyesi Önlemlerini Artırdı
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 Ülkemizde son günlerde covid-19 vakalarının artış göstermesiyle birlikte Güzelyurt Belediyesi de hijyen ve temizlik hizmetlerini artırdı. 
Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediyesi vaka sayısının artmasıyla temizlik hizmetlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili programını yeniden düzenledi.
Belediye Sağlık ekipleri tarafından bugün market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmeler ilaçlanarak dezenfekte edildi.   

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İlaçlama periyodik aralıklarla yapılmaya devam edilecek

 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 14:24
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaGüzelyurt Belediyesi
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