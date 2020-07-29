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Güzelyurt Belediyesi bayram tedbirlerini aldı

Güzelyurt Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla birtakım tedbirler alındı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:43
Güzelyurt Belediyesi bayram tedbirlerini aldı
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Güzelyurt Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla birtakım tedbirler alındı.
Açıklamaya göre, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri düzenlenerek, nöbetçi ekipler devreye kondu.
Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri bayram öncesi ve tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacıyla devam ettirilecek. Merkezde bulunan işyeri ve konutların evsel atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan kaldırılacak. Kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz verilen su normal programına devam edecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.
Açıklamaya göre, tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak. Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görev yapacak.

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Tartı Merkezi bayram tatili süresince kapalı olup, bayram sonrası normal programa devam edilecek. Tatil süresince acil bir olması halinde 0542 8888101 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.
Açık Pazar Bayrama denk gelmesi nedeni ile 1 Ağustos 2020 Cumartesi kapalı olacak.
Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak.  Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapılabilir.
Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829, 3244, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.
 

Son Güncelleme: 29.07.2020 17:42
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