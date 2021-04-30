Gürcafer'den “emeğe ve emekçiye saygı gösterelim” çağrısı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Emeğe ve emekçilere saygı gösterelim, 1 Mayıs’ta çalışanlarımıza tatil verelim” ifadelerini kullandı.

Covid-19’un çalışma hayatını ve ekonomiyi derinden etkilediğini belirten Gürcafer mesajında, “İşverenlere bu noktada düşen görev, emekçilere sahip çıkmaktır” ifadelerine yer verdi.



1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını dileğinde bulunan Gürcafer, tüm emekçilerin emek ve dayanışma gününü kutladı.Mesajında işverenlere de çağrıda bulunan Gürcafer, “Emeğe ve emekçilere saygı gösterelim, 1 Mayıs’ta çalışanlarımıza tatil verelim” dedi.