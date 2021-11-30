Gürcafer: “Bir kez daha acizlik sergilenmesini kabul etmeyeceğiz”

GÜRCAFER: “BİR KEZ DAHA ACİZLİK SERGİLENMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, devam eden işlerin ve imza aşamasında olan ihalelerin akıbetlerinin ne olacağı hususunda süregelen “belirsizlik” nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı.

Gürcafer, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hükümetin yaşanan gelişmeler karşısında kriz masası oluşturmasını beklediklerini dile getirdi, “Çağrı bekliyoruz. Bir kez daha topun taça atılmasını veya acizlik sergilenmesini kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:“Devam etmekte olan işlerin ve imza aşamasında olan ihalelerin akıbetlerinin ne olacağı hususunda gözümüz ve kulağımız Maliye Bakanlığında. Hükümetin yaşanan gelişmeler karşısında kriz masasını oluşturmasını bekliyoruz. Kulağımız Maliye Bakanlığında ancak bakanlıktaki sessizlik hepimizi endişelendirmeye başladı. Çağrı bekliyoruz. Bir kez daha topun taça atılmasını veya acizlik sergilenmesini kabul etmeyeceğiz. Çare her zaman vardır. Yeter ki irade ortaya konsun. Yeter ki niyet olsun. Yeter ki arayışımız hak, hukuk, adalet temelinde çözüm üretme arayışı olsun”