Günsel ailesinden İskele'ye yeni okul

İskele’ye yeni bir ilkokul binası kazandırılıyor.



Günsel ailesinin yapıp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına devredeceği ilkokulun temeli 23 Nisan’da atılacak. İlkokulun 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile İskele Belediyesi arasında, İskele bölgesinde yeni yapılacak okul için belediyeye ait arsanın Bakanlığa devredilmesine yönelik protokol imzalandı.



Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.



Protokolün imzalanmasının ardından Bakanlığın kullanımına devredilen arsa, Bakanlığın Yakın Doğu Oluşumu ile “altı ilçeye altı ilkokul” kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, yeni okulun inşası için Yakın Doğu’ya teslim edildi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün İskele için eğitim alanında önemli ve değerli bir adım atıldığını söyledi.



Nüfusun hızlı arttığı İskele bölgesinde, eğitim alan çocukların eğitim kapasitesinin azaldığını, bu yüzden belediye olarak bakanlık ile iş birliğinde çocukların eğitim eksikleri ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Sadıkoğlu, sağlık, sanat, eğitim konularında ülkeye destek veren Günsel ailesinin bu girişiminin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.







Sadıkoğlu, Arazi ve okulun bölgeye hayırlı olmasını diledi.



Günsel ailesi adına konuşan İrfan Günsel de, her şeyin ülkenin geleceği için olduğuna işaret ederek, geleceğe güvenle bakabilmek için eğitimin önemine işaret etti.



Topraklarda kökleşebilmek ve topraklara sahip çıkabilmenin eğitimden geçtiğini ifade eden Günsel, İskele’de İkinci ilkokul projesine adım attıklarını, doğru yolda olduklarını da geri dönüşümlerden anladıklarını söyledi.



Günsel, “Her şey ülkemiz, geleceğimiz için hayırlı olsun” dedi ve temelin 23 Nisan’da atılacağını, 6 ayda teslim etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu da, ülkede önemli olanın geleceğe temel atmak olduğuna vurgu yaparak, bugün de eğitime, geleceğe adım attıklarını söyledi.



İskele Belediyesi ile Günsel ailesine, eğitime koyduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Amcaoğlu, “Bizleri yüreklendiriyorsunuz” dedi.



Amcaoğlu, arazi ihtiyacını süratle karşılayan belediye ve ülkenin eğitimine yatırım yapan yürekli insanların attığı adımlara, tevazu ve desteğe teşekkür etti, “İyi ki varsınız” dedi.