Güngördü Arucad’ı ziyaret etti

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü’ye, belediye meclis üyeleri ile sanat danışmanlarından oluşan heyet de eşlik etti.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın ve Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ziyaret eden Güngördü, Girne Belediyesi yayınlarını ARUCAD Kütüphanesi’ne hediye etti ve Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Güngördü, bu önemli günde adanın ve bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek üniversitesi ARUCAD’ı ziyaret ederek, Dünya Sanat Günü’nü kutlamak istediklerini belirtti.

Güngördü, Girne’ye kurulacak yeni Kent Müzesi için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.