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Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye suçlama

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye suçlama

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:29
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye suçlama

Koushos çarşamba günü yaptığı açıklamada, son doğalgaz arama çalışması öncesi Türkiye'nin sondaj gemisini belirli hedefe yönlendirmesine yardımcı olacak verilere el koyduğunu düşündüklerini ancak Kıbrıslı yetkililerin elinde henüz kesin bir kanıt olmadığını söyledi.

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Yunanistan devlet kanalı ERT'e konuşan Koushos, "Şirketlerden plan ve çalışmaları çaldıklarını, böylelikle belirli noktalara gittiklerini söyleyen ve muhtemelen doğru olan bilgiler aldık" ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, Eni veya Total'in bu verileri Türkiye'ye verdiğini düşünmediklerini söyledi.

Söz konusu hedef, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İtalyan şirket Eni ve Fransız şirket Total'e hidrokarbon aramaları için lisans verdiği alan ya da blokta yer alıyor. İki şirket, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesini oluşturan 13 blokundan yedisinde arama sondajı yapma lisansına sahip.

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