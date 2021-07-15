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Gülseren’de geçen yıl karaya oturan tanker kurtarıldı

Gülseren bölgesinde geçen yıl karaya oturan M/T RAWAN isimli tankerin, Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Tersanesi teknik ekipleri ve Deep Dive Dalış Okulu personelinin çalışması sonucu kurtarılarak Gazimağusa Limanı’na çekildiği bildirildi. 

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:00
Gülseren’de geçen yıl karaya oturan tanker kurtarıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, jeneratör arızası nedeniyle Gazimağusa Limanı’na 1 Mart 2019 tarihinde demirleyen ve 17 Ocak 2020 tarihinde demirden kurtularak Gülseren bölgesinde karaya oturan tanker kurtarıldı. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, göreve gelir gelmez Gazimağusa’da görüntü kirliliğine neden olan tankerin, olası bir çevre felaketi yaşanmadan kurtarılması için çalışma başlattıklarını söyledi. 

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Canaltay, Limanlar Dairesi Müdürlüğü kanalıyla gazete ilanı yayınlamak suretiyle açık artırma usulü ile aleni müzayede yoluyla 22 Nisan 2021 tarihinde tankerin satışını gerçekleştirdiklerini, böylece kurtarma çalışmalarına başlanabildiğini aktardı. 
Resmiye Canaltay, 1995 yılı yapımı Tanzanya bayraklı M/T RAWAN isimli tankerin, Deniz Hukuku yetkisi altında açılan dava neticesinde 24.02.2020 tarihinde verilmiş olan emir ve hükme rağmen, davaya ilişkin haczedildiğini ancak aleni müzayede yolu ile satışının yapılmadığını dolayısıyla tanker gemisinin karaya oturmuş bir şekilde bekletildiğini anlattı.
Canaltay, buna ek olarak 22.12.2016 yılında Laguna bölgesinde karaya oturan M/V CHRISDUL gemisinin de çevre kirliliği yaratabilecek olmasından dolayı bölgeden kaldırılması çalışmalarının olduğunu, gemiyi açık artırma usulü sattıklarını ve kısa süre içerisinde bahse konu geminin de kurtarılarak tersaneye çekileceğini belirtti

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Son Güncelleme: 15.07.2021 18:06
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