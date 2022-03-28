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GÜÇSEN: “Cumaya kadar sorunlarının çözülmemesi halinde süresiz eylem…”
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GÜÇSEN: “Cumaya kadar sorunlarının çözülmemesi halinde süresiz eylem…”

GÜÇ-SEN, Gazimağusa ve Gemikonağı şubelerine bağlı görev yerlerinde ek mesai çalışmama eylemi başlattı. Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, bugünkü uyarı eyleminin ardından cuma gününe kadar bekleyeceklerini, sorunlarının çözülmemesi halinde de belirleyecekleri yerlerde süresiz eyleme gideceklerini ifade etti.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:32
GÜÇSEN: “Cumaya kadar sorunlarının çözülmemesi halinde süresiz eylem…”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gazimağusa ve Gemikonağı şubelerine bağlı görev yerlerinde ek mesai çalışmama eylemi başlattı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, eylemin personel eksikliği nedeniyle yapıldığını belirterek, insana yaraşır koşullarda çalışmak adına bugün bir günlük uyarı amaçlı ek mesai çalışmama eylemi başlattıklarını söyledi.

Özdoğan, Gümrük çalışanlarının, yaklaşık iki yıldır açılması için mücadele verdikleri IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavının yapıldığını, ancak kadroda kırk personel eksiği olmasına rağmen çeşitli bahanelerle sadece yirmi iki personel istihdam edildiğini kaydetti.

CUMAYA KADAR SORUNLARININ ÇÖZÜLMEMESİ HALİNDE SÜRESİZ EYLEM…

Bugünkü uyarı eyleminin ardından cuma gününe kadar bekleyeceklerini, sorunlarının çözülmemesi halinde de belirleyecekleri yerlerde süresiz eyleme gideceklerini ifade eden Özdoğan, sorunlarının bir an önce çözülerek, personel eksikliğinin bir an önce giderilmesini istedi.

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Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan 2 haftadır randevu istediklerini, ancak randevu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirten Özdoğan, sorunların diyalog yoluyla çözümlenmesini istediklerini kaydetti.

HAKSEN’DEN DESTEK

Öte yandan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇSEN) aldığı  ek mesai çalışmama kararına destek belirtti.

HAKSEN’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GÜÇSEN’in personel eksiği nedeniyle almış olduğu ‘ek mesai çalışmama’ kararını selamlıyoruz. Gümrük çalışanlarının, yaklaşık iki yıldır açılması için mücadele verdikleri IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavının yapılmış, ancak kadroda kırk personel eksiği olmasına rağmen çeşitli bahanelerle sadece yirmi iki personel istihdam edilmiştir. Yirmi yıldan fazladır istihdam yapılmadığı için boşalan elli kişilik Gümrük Liman Bekçiliği kadrosunun görevlerini de mevcut personel yürütmektedir.

Gümrük çalışanlarının insanca çalışma saatleri için almış olduğu ‘ek mesai çalışmama’ kararına tam destek verdiğimizi belirtir, HAKSEN olarak bu süreçte yanlarında olduğumuzu vurgularız”

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Anahtar Kelimeler:
KktcGüçsenEylemHaksenAbdullah Özdoğan
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