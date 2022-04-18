GÜÇ – SEN, yeni yönetim kurulunu belirledi

Yeni görev dağılımı şu şekilde;

“Abdullah Özdoğan Başkan, Ali Şahin Genel Sekreter, Ali Özkantürk Genel Sekreter Yardımcısı (Dış İlişkiler), Doğa Maraşuna Genel Sekreter Yardımcısı (İdari İlişkiler), Yusuf Yıldızev Mali Sekreter, Beyhan Osmanlılar Örgütlenme Sorumlusu, Tahsin Mullaoğlu Eğitim Sorumlusu, Mustafa Cesuroğlu Üye Sorunlar Sorumlusu, Ozan Yoran Sosyal İşler Sorumlusu, Ediz Kanatlı Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Fehim Yeltekin Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Barış Doğanbay Mağusa Bölge, Sorumlusu, Özgür Erkan Girne Bölge Sorumlusu, Kudret Miralay Ercan Bölge Sorumlusu, Öner Özyürek Gemikonağı Bölge Sorumlusu”

Sendikada Denetleme Kurulu üyeliklerine,Ahmet Devecioğlu, Fatma Kan ve Gökhan Aksoy getirilirken, Disiplin Kurulunda ise Hüseyin Araz, Meyrem C. Mülayim ve Turgut Soyer görev yapacak.

Emekliler Koordinasyon Kurulu da, Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Tosun ve Mehmet Öğüç’ten oluştu.

