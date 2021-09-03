Gönyeli Belediye Başkanı Benli Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürkan’ı ziyaret etti

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, Benli, iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini, ayrıca dost belediye başkanı ile çok yararlı temaslar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yardımcılığı görevini de sürdüren Selahattin Gürkan'a Malatya'daki sıcak evsahipliği için teşekkür eden Ahmet Yalçın Benli, “İşbirliğimizden, dayanışmamızdan ve deneyimlerimizi paylaşmaktan son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Türkiye'nin eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile de bir araya geldi.

Benli, ziyarette, dostluk ve işbirliğini ilerleteceklerini ifade ederek, “Ortak hedefimiz insanımıza daha iyi hizmet sunmak, bunun için güç birliği yapmak, deneyimlerimizi birleştirmektir. Sayın Bülent Tüfenkçi'ye ilgisi, dostluğu, işbirliği için teşekkür ediyoruz” dedi.