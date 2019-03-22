Gökhan Naim cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Polis, Gesfi döviz bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iki kişinin daha tutuklandığını bildirdi.

Yeni tutuklanan A.O.Ş. (E-33) ile A.F. (E-27) gün içinde mahkemeye çıkarılacak.

Polis Basın Subaylığı, Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Böylece, cinayet soruşturmasındaki tutuklu sayısı dörde çıktı.

Polis 13 Mart'ta işlenen cinayetle ilgili halen Azmad Ali Virk, Ali Hassan ve Tanver Ahmad adlı üç kişiyi ise arıyor.