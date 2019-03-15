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Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!

Tutuklu sayısı ikiye yükseldi

Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!

Tutuklu sayısı ikiye yükseldi

15 Mart 2019 Cuma 23:00
Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!

Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan Bilal AHMAD,  Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

GÖKHAN NAİM CİNAYETİ

FAİZ UL HASSAN HAKKINDA 3 GÜN TUTUKLULUK

Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan Faiz Ul Hassan (E-30)  için 3 gün tutukluluk verildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün  çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesinde, Hassan’ın 3 gün süreyle poliste  tutuklu kalmasına emir verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 16.03.2019 00:33
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