Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!

Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan Bilal AHMAD, Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

GÖKHAN NAİM CİNAYETİ

FAİZ UL HASSAN HAKKINDA 3 GÜN TUTUKLULUK

Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan Faiz Ul Hassan (E-30) için 3 gün tutukluluk verildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesinde, Hassan’ın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ettiği belirtildi.