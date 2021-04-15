Gökçebel: “Üniversiteler ticarethane değil, bilim üretim merkezi olmalıdır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, sahte diploma verdiği iddia edilen, ticarethaneye dönüştürülmüş, ülkeye bilimsel katkı yapmak yerine birçok usulsüzlüğe adı karışan üniversitelerin her gün mantar gibi çoğaldığını ileri sürdü.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, bilim, eğitim, gelecek kaygısı taşıyan, kamusal hizmet üreten, kâr amacında olmayan birkaç üniversite dışındaki üniversitelerin nitelik ve amaç olarak tartışıldığı, “kara para aklama merkezleri olduğunun konuşulduğu” bir yapılaşma ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Gökçebel, “Bilim, üretim merkezi olması gereken demokratik yapılanma, kâr maksimizasyonu yerine toplumsal değer üretme yerleri olması beklenen üniversitelerin siyasetin bir parçası gibi davranmaları ortaçağ karanlığını andırmaktadır” dedi.

“Bilimden, teamüllerden uzak, siyasi tavır ve duruş ülkemizdeki üniversiteleri daha da sorgulanır hale getirmektedir” görüşünü belirten Gökçebel, üniversitelerin siyasete alet edilmesini, demokrasi, katılımcılık, barış, empati gibi evrensel değerlere, bilimselliğe ters düşen toplumu bölme amaçlı, kontrollü hareketleri kınadı.