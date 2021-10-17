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Girneli Sanatçılar Uluslararası Resim Çalıştayı’na katılacak

Sanatçı Şenol Özdevrim ve Özlem Ekinci İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin düzenleyeceği Uluslararası Resim Çalıştayı’na katılıyor

17 Ekim 2021 Pazar 12:00
Girneli Sanatçılar Uluslararası Resim Çalıştayı’na katılacak

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, İzmir Karşıya Belediyesi’nin organizasyonu ve ev sahipliğinde 18- 22 Ekim  tarihlerinde Bostancı Güzel Sanatlar Parkında gerçekleştirilecek uluslararası resim çalıştayına, Özlem Ekinci ile Şenol Özdevrim Girne Belediyesi’nin iş birliği ile katılıyor.

Türkiye ve yurt dışından birçok sanatçının katılımıyla açık alanda gerçekleştirilecek sanat etkinliği ziyaretçilere açık olacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de kente kattıkları değerle bilinen çok değerli iki sanatçı Şenol Özdevrim ve Özlem Ekinci’nin  kardeş belediye oldukları İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde düzenlenecek olan çalıştaya Girne Belediyesi iş birliğiyle katılacaklarını belirtti. 

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ŞENOL ÖZDEVRİM 
 
Limaso’da   doğdu. Azerbaycan Ressamlar Akademisi mezunudur. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 Uluslararası sanat dergisi bilim kurulu üyesidir. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu sanat direktörü olup, birçok uluslararası sergilerde küratörlük yaptı. Sanatçı sekiz kişisel sergi ve yirmi dört uluslararası sempozyum ve sanat çalıştayında ülkeyi temsil etti.
Sanatçının bazı eserleri posta pulu olarak basıldı. Müze, resmi kurum ve özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunuyor.  

ÖZLEM  EKİNCİ 

1992’de Mardin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. Lise yıllarında, liseler arası resim sergisine tablosu seçilerek sergilendi. Resim alanında özel dersler aldı. 2012 yılında Girne Amerikan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında kaligrafi dersine giren, Kıbrıslı Sanatçı ve Akademisyen Şenol Özdevrim’den, 2014 ve 2019 yılları arasında resim ve seramik alanında atölye dersleri aldı. 2017 yılında Girne Amerikan Koleji’nde Türkçe Öğretmeni olarak göreve başladı. 2017 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nde, eğitim yönetimi ve denetimi alanında tezli yüksek lisans öğrenimine başladı. 2020 yılında ise Yüksek Onur Öğrencisi olarak öğrenimini tamamladı. Özlem Ekinci’nin eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok yerde sergilerde ve sempozyumlarda yer aldı.


 

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Son Güncelleme: 17.10.2021 12:55
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