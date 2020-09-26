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Girne’de sakin 47 yaşındaki Murat Özen yaşamını yitirdi

Girne’de sakin 47 yaşındaki Murat Özen, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.  

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:14
Girne’de sakin 47 yaşındaki Murat Özen yaşamını yitirdi
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Girne’de sakin 47 yaşındaki Murat Özen, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.  

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Özen, bugün saat 13:00 sıralarında, Alsancak'ta deniz kenarında, tasarrufunda bulunan tabanca ile yaşamını sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 26.09.2020 20:04
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