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Girne yasta!

22 Ocak 2021 Cuma 16:45
Girne yasta!
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Girne’de 17 Ocak günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir hayatını kaybetti.

Hatırlanacağı üzere, Girne’de meydana gelen kazada 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ağır yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Kazada ağır yaralanan Kurtdemir, kafa travmasına ba beyin kanaması geçirdiği için günlerdir uyutuluyordu.

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Kaza nasıl olmuştu?

17 Ocak günü saat 06.20 sıralarında Girne’de Şht. Ast. Sb. Cemil Akın sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Beylerbeyi’nde sakin Kenan KURTDEMİR (E-23) yönetimindeki PH 670 plakalı Suzuki marka salon ara sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Mehmet Eren DÜZCE (E-20) yönetimindeki PU 878 plakalı Mercedes marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardı.

Çarpmadan sonra ileri doğru savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taç duvara çarptıktan yolun sağına geçip Girne Belediyesi’ne ait kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerinde durmuştur. Yine çarpmanın etk ile ileri doğru savrulan PU 878 plakalı araç ise yolun solunda bulunan taş duvara ve Hasan Cafer İlkokulu tabelasına çarpıp durmuşu. Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Murat ÖZDEMİR (E-22) yaralanarak kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştı. Yine aynı kazada yaralanan PH 670 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil servisin görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil servis yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan KurtdemirTrafik Kazası
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