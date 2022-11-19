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Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

19 Kasım 2022 Cumartesi 10:45
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Girne ve Güzelyurt'ta dün gece meydana gelen ve kazaya karışan 3 araç sürücüsünün de  alkollü olduğu belirlenen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı.

-Girne'de alkollü sürücünün kullandığı araç, park halindeki araca çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, İsa Görkem Yıldırım (E-24), 94 mlgr alkolü içki tesiri altında yönetimindeki MN 327 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada  yolun güney kısmında park halindeki PS 692 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuluklara  çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MN 327 plakalı araç sürücüsü İsa Görkem Yıldırım tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

-Güzelyurt'ta alkollü sürücü motosiklete çarptı, 2 yaralı

 Güzelyurt'ta saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Lemar Süpermarket önlerinde meydana gelen kazada ise,  Yasin Tuş (E 24), 144 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MA 983 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçince o esnada sağ şerit içerisinde, 112 mlgr alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Muhammet Sefa Kalay (E-20) yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Sefa Kalay ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren Çelebi (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alınırken MA 983 plakalı araç sürücüsü Yasin Tuş tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 19.11.2022 11:22
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