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Girne Sosyal Yaşam Merkezi kayıt almaya başladı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin, bahar dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı.

02 Mart 2022 Çarşamba 12:15
Girne Sosyal Yaşam Merkezi kayıt almaya başladı

Belediyeden verilen bilgiye göre, kurs programı 1 Mart - 30 Mayıs tarihlerini kapsayacak. 
Girne Belediyesi, eski belediye binasında hizmet veren Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi’nde yetişkinler için, “Bilgisayar Kursu, Temel Biçki Dikiş Kursu, Koza ve Patchwork Kursu, Makrome Kursu, Takı Kursu, 60 Yaş Üstü Pilates Kursu” yanında “Türkçe Kursu” düzenleniyor. 
Çocuklar için ise, “Dans Kursu, İngilizce Kursu ve Satranç Kursu” yer alıyor. Program süresince çocuklar için çeşitli atölyeler de düzenlenecek.
Kurs ve atölye programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için (0392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek. Pandemi nedeniyle kurs ve atölyelere katılım sınırlı sayıda olacak ve yeterli katılım sağlanması halinde kurslara başlanacak. 

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabildiğini ifade ederek, geçtiğimiz dönemde yoğun ve verimli bir program geçirdiklerini, merkezin; insanların gelişimi ve sosyalleşmesi için zaman geçirebileceği kentin önemli noktalarından biri olduğunu söyledi.
Kadıoğlu, “Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm halkımızı kucaklayarak, dil kurslarından teknoloji kurslarına, kültürden sanata çeşitli el sanatları kurs ve atölye çalışmalarına hem kişilerin hem de toplumumuzun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi, çok uygun fiyatlara sunulan hizmetlerden herkesin yararlanmasını istediklerini kaydetti.  
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Girne Belediyesi’nin insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemine işaret ederek, bu anlamda da bölge üniversiteleriyle işbirliğinde kentte eğitim kurumlarının varlığının avantajının halka yansımasının sağlandığına dikkat çekti.
Güngördü, eğitim, öğrenme ve üretmenin yaşamın önemli bir yerini tuttuğuna işaret ederek, kurs ve atölyelere ilgi gösterip katılanların, yeni öğrendikleri ile pekiştirecekleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacağına inanç belirtti. 

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Son Güncelleme: 02.03.2022 12:49
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