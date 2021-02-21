Girne Belediyesi de artık Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde temsil ediliyor

47 Avrupa devletinde 200.000’in üzerinde yönetimi temsil eden ve 636 yerel politikacıdan oluşan bir Pan-Avrupa siyasi meclisi olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin komite toplantılarına ülkemiz belediye başkanları katılıyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin İdari Komite Temsilciğini, K. T. Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güncel İşler Komite Temsilciliğini Mehmet Harmancı, İzleme Komitesi Temsilciliğini ise Ahmet Yalçın Benli yürütüyor. Toplantılara K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle de katılıyor.

Yeni dönemle birlikte Girne Belediyesi de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İdari İşler Komite toplantısında temsil edilmeye başlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10 Şubat’ta gerçekleştirilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari Komite toplantısı’nda yer aldı.

Çevirim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, Güngördü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile K.T.BelediyelerBirliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri HüseyinKöle de yer aldı.

Toplantıda, Covid-19 pandemisi ile ilgili tedbirler, akıllı şehirler ve bölgeler, yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması gibi konular ele alındı.

Temsiliyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, “Bu bizim için özel bir kazanımdır. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir turizm kenti olan Girne’yi temsil ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kendimize uyarlayıp, belediye olarak bu değerleri de vizyonumuza katıp yolumuza devam edeceğiz” diyen Güngördü, “bu bize çok büyük kazanımlar sağlayacak. Yerel demokrasinin güçlenmesi için elimizden geleni yapıp, insan, sağlık ve çevre odaklı projelerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.