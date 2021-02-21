banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Girne Belediyesi de artık Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde temsil ediliyor

Yerel ve bölgesel demokrasiyi teşvik, yerel ve bölgesel yönetişimi geliştirmek ve yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirme misyonu ile görev yapan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde belediyelerimiz 2 sandalye ile temsil ediliyor.

21 Şubat 2021 Pazar 10:28
Girne Belediyesi de artık Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde temsil ediliyor
banner337
banner391

47 Avrupa devletinde 200.000’in üzerinde yönetimi temsil eden ve 636 yerel politikacıdan oluşan bir Pan-Avrupa siyasi meclisi olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin komite toplantılarına ülkemiz belediye başkanları katılıyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin İdari Komite Temsilciğini, K. T. Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güncel İşler Komite Temsilciliğini Mehmet Harmancı, İzleme Komitesi Temsilciliğini ise Ahmet Yalçın Benli yürütüyor. Toplantılara K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle de katılıyor.

Yeni dönemle birlikte Girne Belediyesi de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İdari İşler Komite toplantısında temsil edilmeye başlandı.

banner341
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10 Şubat’ta gerçekleştirilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari Komite toplantısı’nda yer aldı.

Çevirim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, Güngördü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile K.T.BelediyelerBirliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri HüseyinKöle de yer aldı.

Toplantıda, Covid-19 pandemisi ile ilgili tedbirler, akıllı şehirler ve bölgeler, yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması gibi konular ele alındı.

Temsiliyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, “Bu bizim için özel bir kazanımdır. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir turizm kenti olan Girne’yi temsil ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kendimize uyarlayıp, belediye olarak bu değerleri de vizyonumuza katıp yolumuza devam edeceğiz” diyen Güngördü, “bu bize çok büyük kazanımlar sağlayacak. Yerel demokrasinin güçlenmesi için elimizden geleni yapıp, insan, sağlık ve çevre odaklı projelerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiAvrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kademeli açılma yarın başlayacak
Kademeli açılma yarın başlayacak
DAÜ-SEN: ”Yüz yüze eğitim güvenli ülke politikası ile mümkün”
DAÜ-SEN: ”Yüz yüze eğitim güvenli ülke politikası ile mümkün”
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Meclis uzun bir aradan sonra toplanacak
Meclis uzun bir aradan sonra toplanacak
Covid-19 salgınında son durum ne?
Covid-19 salgınında son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Saner'den Sibel Tatar'a yanıt!
Saner'den Sibel Tatar'a yanıt!
Gazimağusa'da yine kaza!
Gazimağusa'da yine kaza!
Kabine değişikliği Resmi Gazete’de
Kabine değişikliği Resmi Gazete’de
3 muhalif partiden Pilli’nin görevden alınmasına tepkiler
3 muhalif partiden Pilli’nin görevden alınmasına tepkiler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim