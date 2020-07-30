Girne Belediye Başkanı Güngördü’nün Kurban Bayramı mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, bu nedenle, saygılı ve hoşgörülü davranarak, mutlu ve sevgi dolu bir Girne için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

“KURALLARA UYALIM… SOSYAL MESAFE, MASKE, KİŞİSEL HİJYEN”

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların Kurban Bayramı’nda da tedbirleri elden bırakmaması gerektiğinin altını çizen Güngördü şunları kaydetti:

“Bayramlarda eş, dost, akraba ziyaretleri çok yoğun geçiyor. Ama hepimizin de bildiği gibi aylardır dünyayı kasıp kavuran bir salgınla mücadele ediyoruz. Salgının etkilerini minimize etmek için Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da kurallara uyalım ve salgına karşı kendimizi muhafaza edelim. Ziyaretler sırasında sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarına mutlaka uyalım. En içten dileklerimle herkesin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.”