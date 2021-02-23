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Girne Antik Liman restore ediliyor

Girne Belediyesi, Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi işbirliğiyle, Girne Antik Liman’da limana silueti olan tüm binalar için rölöve, restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı.

23 Şubat 2021 Salı 12:15
Girne Antik Liman restore ediliyor
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Antik Liman’da başlanan çalışmaların yer fizyolojisinin anlaşılabilmesi için, 5 yerden yapılacak olan arkeolojik deney kazılarının sonuçlarına göre gerekli çalışmalara başlanacak. Girne Belediyesi’ne bağlı Kent Estetiği Bölümü de mimari projelerin yapımında rol alacak.

GÜNGÖRDÜ: “PROJE HALK KAZANDIRILAN BİR ZENGİNLİK OLACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanlar, yapılarda olduğu kadar yarattıkları çevrelerde de estetik nitelik aramışlar ve bu kaygı ile çevrelerini düzene sokma arayışında olmuşlardır” dedi.

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Güngördü, Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Planlama İnşaat Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirecekleri projenin halka kazandırılan bir zenginlik olacağını ifade etti.

Yapıların bozulmadan günümüze taşımanın gerekliliği olan restorasyonun, uzun çalışmalar sonucunda gerçekleştirileceğine işaret eden Güngördü, yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edilen Antik Liman’ın aslına uygun olarak restore edilmesinin büyük önemi olduğunu belirterek, tüm imkanlarla çalıştıklarını dile getirdi.

Güngördü, bölgedeki işyeri ve işletme sahiplerinden de anlayış gördüklerini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 13:24
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiNidai GüngördüGirne Antik Liman
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