Girne Antik Liman restore ediliyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Antik Liman’da başlanan çalışmaların yer fizyolojisinin anlaşılabilmesi için, 5 yerden yapılacak olan arkeolojik deney kazılarının sonuçlarına göre gerekli çalışmalara başlanacak. Girne Belediyesi’ne bağlı Kent Estetiği Bölümü de mimari projelerin yapımında rol alacak.

GÜNGÖRDÜ: “PROJE HALK KAZANDIRILAN BİR ZENGİNLİK OLACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanlar, yapılarda olduğu kadar yarattıkları çevrelerde de estetik nitelik aramışlar ve bu kaygı ile çevrelerini düzene sokma arayışında olmuşlardır” dedi.

Güngördü, Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Planlama İnşaat Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirecekleri projenin halka kazandırılan bir zenginlik olacağını ifade etti.

Yapıların bozulmadan günümüze taşımanın gerekliliği olan restorasyonun, uzun çalışmalar sonucunda gerçekleştirileceğine işaret eden Güngördü, yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edilen Antik Liman’ın aslına uygun olarak restore edilmesinin büyük önemi olduğunu belirterek, tüm imkanlarla çalıştıklarını dile getirdi.

Güngördü, bölgedeki işyeri ve işletme sahiplerinden de anlayış gördüklerini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.