Girne Antik Liman'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre belediyeye bağlı temizlik ekipleri, bugün sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan naylon, pet ve cam şişe, tahta gibi atıkları ve otları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.

GÜNGÖRDÜ, DUYARLILIK İSTEDİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Girne Belediyesi’nin yetki alanından 9 yıl önce alınan Girne Antik Liman’da başlatılan temizlik çalışmalarının temizlik ekipleri tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Güngördü, denizdeki canlılar için büyük tehlike yaratan insanların attığı atıkların, fırtınayla birlikte kıyılara vurduğunu işaret ederek, liman içi deniz suyunda oluşan kirliliğin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yapılan temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Güngördü, temiz bir çevre için vatandaşlardan ve bölgedeki tekne sahiplerinden çevreyi kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.