banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Neyi paylaşamadılar!
Neyi paylaşamadılar!
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
Güzelyurt'ta korkunç kaza!
Kapat

Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor

Girne Belediyesi Gençlik Platformu tarafından "Bize Katıl Hayata Atıl" sloganıyla hazırlanan yaz programı devam ediyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:51
Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor

15-21 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık platformun etkinlikleri Girne Antik Liman'da 9 Temmuz Cuma 10.00-12.00 saatleri arasında Oryantiring (Yön Bulma) oyunu ile devam edecek. Oyun için, saat 9.30 da Sosyal Yaşam Merkezinin önünde toplanılacak.

10 Temmuz Cumartesi ise Saat 06.15'te Baldöken otoparkından kalkacak minibüslerle Alevkayası'nda Doğa Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

banner341
Karel bebeğe yardım toplanacak…

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebeğe yardım da toplayacak gençler, Doğa Yürüyüşüne katılanlardan 10 TL bağış toplayacak.

Etkinlikler, 11 Temmuz Pazar günü, saat 17.30'da Atatürk Büstü önünden başlayacak Bisiklet Sürüşü etkinliğiyle devam edecek. "Pedal Çevir Sağlıklı Yaşa" Sloganıyla yollara çıkacak gençler, herkesi etkinliklerine davet etti.

Öte yandan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Platformunun da katılımı ile gerçekleşen Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Boğaz Piknik Alanında gerçekleştirilen Piknikle devam etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İnönü şehitleri anılacak
İnönü şehitleri anılacak
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu
10 milyon TL geri ödemesiz salgın destek ödemesi yapılacak
10 milyon TL geri ödemesiz salgın destek ödemesi yapılacak
Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti
Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti
Özyiğit: “KIB-TEK’in geleceği tehlikeye atılıyor”
Özyiğit: “KIB-TEK’in geleceği tehlikeye atılıyor”
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti
Rogers: “Pandemide en büyük sorun denetim eksikliği ve kurallara uyulmaması”
Rogers: “Pandemide en büyük sorun denetim eksikliği ve kurallara uyulmaması”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti
Engelsiz Yaşamevi projesinin sonuna gelindi
Engelsiz Yaşamevi projesinin sonuna gelindi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim