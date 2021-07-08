Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor

15-21 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık platformun etkinlikleri Girne Antik Liman'da 9 Temmuz Cuma 10.00-12.00 saatleri arasında Oryantiring (Yön Bulma) oyunu ile devam edecek. Oyun için, saat 9.30 da Sosyal Yaşam Merkezinin önünde toplanılacak.

10 Temmuz Cumartesi ise Saat 06.15'te Baldöken otoparkından kalkacak minibüslerle Alevkayası'nda Doğa Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Karel bebeğe yardım toplanacak…

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebeğe yardım da toplayacak gençler, Doğa Yürüyüşüne katılanlardan 10 TL bağış toplayacak.

Etkinlikler, 11 Temmuz Pazar günü, saat 17.30'da Atatürk Büstü önünden başlayacak Bisiklet Sürüşü etkinliğiyle devam edecek. "Pedal Çevir Sağlıklı Yaşa" Sloganıyla yollara çıkacak gençler, herkesi etkinliklerine davet etti.

Öte yandan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Platformunun da katılımı ile gerçekleşen Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Boğaz Piknik Alanında gerçekleştirilen Piknikle devam etti.