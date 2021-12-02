Gençlik Dairesi Müdürü , Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Asbaşkanı'nı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gençlik Dairesi 24. Cumhuriyet Şöleni etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği “KKTC Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi” sonrası “nezaket ziyareti” şeklinde yapılan görüşmede, Eren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kapsamlı ve yoğun ilgi gören şölenleri geride bıraktıklarını, Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin de şölen kapsamında büyük ilgiyle takip edildiğini söyleyen Eren, gençlerin çokça yer aldığı ve severek takip ettiği ralli sporunun da gelişmesine katkı koymaktan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile iş birliği içerisinde olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Eren, gençlerin bu tarz organizasyonlara olan ilgisini göz önünde bulundurarak, kendilerine düşen görevin gençlerin bu sporu daha güvenli alanlarda yapılması için çaba sarf etmek olduğunu söyledi.

Yapılan görüşme sonunda KKRK Asbaşkanı Öke de, yarışa olan katkılarından dolayı Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e ve Gençlik Dairesi çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkür plaketini takdim etti.