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“Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması“ Yapılacak

17 Kasım 2022 Perşembe 18:30
“Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması“ Yapılacak

HASDER (Halk Sanatları Vakfı), LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi) ve UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) işbirliği ve KTHDF (Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu) katkılarıyla, Kadın ve Erkek Sirtoları dalında, "Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması" yapılacak.

HASDER Başkanı Kani Kanol tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-30 yaşları arasındaki dansçılar, 2 buçuk dakikayı aşmayacak videolarını, 16 Aralık’a kadar hasder.org sitesine yükleyerek yarışmaya katılabilecek. Oylama 22 Aralık’a kadar halk tarafından yapılacak. Ödül töreni ise 23 Aralık’ta düzenlenecek.

Kanol açıklamasında, proje paydaşları LTB, UKÜ ve KTHDF'ye teşekkür ederek, Çevrimiçi Halk Dansları Yarışmasıyla  halk danslarında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu yarışmayı projelendirirken öncelikle Avrupa Birliği tarafından ilan edilen 2022 Avrupa Gençlik Yılı sona ermeden, gençlere yönelik bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Kanol, “İkinci olarak, bu yarışmayla eskiden düğünlerin, eğlencelerin en güzel, en sevilen, en keyifle oynanan oyunlarından biri olan ‘Erkek ve Kadın Sirto Oyunlarımızı’ genç kuşak dansçılarımız yarışarak öğrensin, geliştirsin, ‘usta oyuncular’ arasına girsin diye hedefledik. Geçmişte olduğu gibi, geleneksel tarzda çiftler halinde bizim müziğimizle, bizim figürlerimizle ve özgür sahne düzenlemeleriyle oynayarak, bu güzel alışkanlığı, geleneği  yeniden canlandırabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanol ayrıca, halk dansları camiamızda iz bırakan ancak yakın zamanda hayatını kaybeden folklor emekçilerinin isimlerine ödüller koyarak anmayı da hedeflediklerini vurguladı.

-Yarışmanın jürisi halk olacak

Kanol, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gençlerimiz KTHD Federasyonumuzun geleneksel sirto figürleri olarak kabul ettiği tüm erkek ve kadın figürlerini diledikleri sırada ve düzende kullanarak bu yarışmaya hazırlanabilirler, Sirto oyunlarımızdan her hangi birini, müziği 2.30 dakikayı aşmayacak şekilde oynayıp, videolarını çekerek bu yarışmaya katılabilecekler.

İleride farklı oyun türlerimizi ele alarak tekrarlamayı planladığımız bu yarışmanın jürisinin ise halkımız olmasına karar verdik. Videoları izleyen herkes beğendiği oyunculara oy vererek destekleyebilecek, onların dereceye girmelerini sağlayabilecek.

Ülkemizde ilk kez yapılacak böylesi bir yarışmada, elbette dikkatimizden kaçan, öngöremediğimiz bazı hatalarımız, eksiklerimiz olacaktır. Bunu anlayışla karşılayacağınızı umarız. Tüm eleştirileri titizlikle dikkate alacak ve sizlerle birlikte her defasında daha iyiyi, daha doğruyu bulmak için elimizden geleni yapacağız.

Genç usta dansçılarımızın yolu açık olsun… Tüm genç yarışmacılarımıza kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Unutmayın, bu yarışmada jüri halkımızdır…”

-Ödüller

Kanol, belirlenen ödülleri de açıkladı. Buna göre, kadın sirtolarını kazananlara verilecek ödüller şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi Sezer Kaşer Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi Sadiye Destur Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi Atiye Balcı Ödülü (3,000.00TL) ve KTHDF Özel Ödülü (2,000.00TL)

Erkek sirtolarını kazananlara verilecek ödüller:

Lefkoşa Türk Belediyesi Mustafa Serdengeçti Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi Mustafa Gökçeoğlu Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi İbrahim Arap Ödülü (3,000.00TL) ve KTHDF Özel Ödülü (2,000.00TL).

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Son Güncelleme: 17.11.2022 18:49
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