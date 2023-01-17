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Geçitkale Havalimanı'nın kullanım hakkı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına veriliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye ile KKTC arasında Geçitkale Havalimanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na verilmesi için protokol imzalanacak.

17 Ocak 2023 Salı 08:44
Geçitkale Havalimanı'nın kullanım hakkı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına veriliyor

Türkiye ile KKTC arasında Geçitkale Havalimanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na verilmesi için protokol imzalanacak.

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yetki verdi.

Karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacı ile iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek maksadı ile hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı’nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin protokolün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesine karar verdi.”

SÖZLEŞME MÜCBİR SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ FESİH EDİLDİ

Bakanlar Kurulu, Resource Consulting LTD. isimli şirket ile 2010 yılında yapılan sözleşmenin iptal edilmesine de karar verdi.

İlgili kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting Ltd. arasında 1 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan ve 19 Eylül 2016 tarihinde güncellenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'nın İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşme"nin 4'üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken meblağların ödenmemesi ve yurt güvenliği ve savunması açısından Bakanlar Kurulu tarafından 13 Aralık 2019 tarihli kararı ile Sözleşmenin 11'inci maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin devam etmesi nedeni ile Geçitkale Havaalanı'nın aynı maksatla kullanılmasının devamlılığı gerektiğinden, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting Ltd. arasında imzalanan sözleşmenin ve ek sözleşmenin fesih edilmesine karar verdi.”

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