Gazimağusa’da MTG sahasının kale direkleri kesilirken çıkan yangın surlara sıçradı

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA 3 DÖNÜM KURU OT YANDI

Gazimağusa'da, Mağusa Türk Gücü Canbulat futbol sahası içerisindeki kale direkleri kesilirken, spiral makinesinden çıkan kıvılcım yangın çıkardı. Yangın yayılarak surlara sıçradı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, yangına neden olan 34 yaşındaki H.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

H.G.’nin, kale direklerini spiral makinesi (izmirillo) ile keserken gerekli önleyici tedbirleri almayı ihmal ettiği için makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu kaydedildi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda kuru ot yandı.

Soruşturma devam ediyor.