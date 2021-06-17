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17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Gazimağusa Liman Başkanlığına yeni bina

17 Haziran 2021 Perşembe 17:30
Gazimağusa Liman Başkanlığına yeni bina
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CANALTAY: “DENİZCİLER VE HALKIMIZA DAHA HIZLI VE İYİ HİZMET VERİLECEK” 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi’ne bağlı Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın vatandaşa daha iyi şartlarda ve hızlı hizmet vermek amacıyla yeni binasına taşınacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin Gazimağusa Şubesi de Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasına taşınarak eski bina tamamen boşaltılıp yıkılacak.

Gümrük Dairesi tarafından kullanılan Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binası, 2009 yılında özel bir şirkete kiralanmış ancak kira sözleşmesi 2018 yılında iptal edilmişti. Oldukça geniş iç alana sahip olan bina, tadilat çalışmalarının ardından Gazimağusa Liman Başkanlığı olarak hizmet vermeye başlayacak.

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Buna ek olarak Gazimağusa Paket Posta Şubesi ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin de Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay bugün Gazimağusa Liman Başkanığı’nın taşınacağı yeni binayı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Canaltay, Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın eski binasının yıpranmış olduğunu belirterek, “Gemi ve teknelerin kaydının ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasına taşınmasıyla denizcilere ve halkımıza daha iyi şartlarda ve hızlı hizmet verebilecek” dedi. 

Canaltay, Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasına taşınacak Meteoroloji Dairesi Gazimağusa Şubesi’nin eski binasının tamamen boşaltılıp yıkılacağını belirtti.

Canaltay, eski binanın yıkılmasıyla birlikte Gazimağusa Limanı’nda geniş bir rıhtım alanı oluşturulacağını, bunun da Gazimağusa Limanı’nın değerini artıracağını ifade etti. 

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Son Güncelleme: 17.06.2021 18:03
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