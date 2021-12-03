Gazimağusa İlçesi’ndeki kadın örgütlerinin üretimleri Bandabuliya’da satışa sunuluyor

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, cumartesi günleri kurulacak pazar yeri, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa İlçesi sınırlarında faaliyet gösteren kadın örgütleriyle yaptığı toplantıda konuşarak, Bandabuliya’nın yeniden düzenlenerek üst tarafının kütüphaneye dönüştürüldüğünü ve 2 kafe açıldığını belirtti.
Arter, pazarda el sanatlarıyla birlikte yiyecek içecek satışı da yapılabileceğini ve kermes şeklinde olabileceğini ifade etti.