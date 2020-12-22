Gazimağusa Belediyesi’nden koronavirüse karşı sıkı tedbirler

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Gazimağusa Belediyesi olarak son günlerde Covid-19 salgınının artış göstermesi sebebi ile bazı tedbirlerin tarafımızdan alınması gerekli görülmüştür. Konu ile ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Covid-19 salgınının başladığı günlerde almış olduğumuz ve Bakanlıkça da uygulanmış olan önlemler tekrar tarafımızca hayata geçirilmiştir.
- Kurumumuzda rotasyonlu çalışma,
- Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,
- Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,
- Okulların sıklıkla ilaçlanması,
- Gazimağusa Belediyesine ait Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,
- Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi,