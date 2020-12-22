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Gazimağusa Belediyesi’nden koronavirüse karşı sıkı tedbirler

Gazimağusa Belediyesi yazılı açıklama yaptı..

22 Aralık 2020 Salı 11:16
Gazimağusa Belediyesi’nden koronavirüse karşı sıkı tedbirler
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Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gazimağusa Belediyesi olarak son günlerde Covid-19 salgınının artış göstermesi sebebi ile bazı tedbirlerin tarafımızdan alınması gerekli görülmüştür. Konu ile ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Covid-19 salgınının başladığı günlerde almış olduğumuz ve Bakanlıkça da uygulanmış olan önlemler tekrar tarafımızca hayata geçirilmiştir.

  1. Kurumumuzda rotasyonlu çalışma,
  2. Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,
  3. Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,
  4. Okulların sıklıkla ilaçlanması,
  5. Gazimağusa Belediyesine ait Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,
  6. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi,

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Bu tedbirler doğrultusunda hareket edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiKoronavirüs Tedbirleri
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