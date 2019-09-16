Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı

Kıbrıs’ın Kuzey’inden gazetecilerin Güney’de, Güney’deki gazetecilerin de Kuzey’de görev yapmasını öngören değişim programı için başvuru süresi, 18 Eylül’e kadar uzatıldı.
15 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Değişim programına katılacak gazetecilerin yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masrafları AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından ödenecek.
Başvuru hakkında basinsen1972@gmail.com, gazetecilerbirligi@yahoo.com veya cyjourun@logosnet.cy.net adreslerine posta gönderilerek yardım istenilebilir.