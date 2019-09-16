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Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı

Kıbrıs’ın Kuzey’inden gazetecilerin Güney’de, Güney’deki gazetecilerin de Kuzey’de görev yapmasını öngören değişim programı için başvuru süresi, 18 Eylül’e kadar  uzatıldı. 

Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı

Kıbrıs’ın Kuzey’inden gazetecilerin Güney’de, Güney’deki gazetecilerin de Kuzey’de görev yapmasını öngören değişim programı için başvuru süresi, 18 Eylül’e kadar  uzatıldı. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı

Kıbrıs’ın Kuzey’inden gazetecilerin Güney’de, Güney’deki gazetecilerin de Kuzey’de görev yapmasını öngören değişim programı için başvuru süresi, 18 Eylül’e kadar  uzatıldı. 

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB)’den verilen bilgiye göre, değişim programı, KTGB, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında¸ Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) önderliğinde düzenleniyor. Kıbrıs'ın kuzeyinden seçilecek olan gazetecilerin Güneyde, Güney’den seçilecek gazetecilerin ise Kuzey’de 5 gün görev yapması öngörülen program, 
15 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Değişim programına katılacak gazetecilerin yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masrafları AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından ödenecek.

Başvuru hakkında basinsen1972@gmail.com,  gazetecilerbirligi@yahoo.com veya  cyjourun@logosnet.cy.net adreslerine posta gönderilerek yardım istenilebilir.

Son Güncelleme: 16.09.2019 16:26
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Değişim Programı
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