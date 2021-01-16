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Gayem Beauty Studio direktörü Gaye Arıcı POZİTİF!

Gayem Beauty Studio direktörü Gaye Arıcı, PCR testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 20:24
Gayem Beauty Studio direktörü Gaye Arıcı POZİTİF!
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Arıcı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Dün Güzelyurt Yakın Doğu dispanserinde yaptırdığım covid_19 test sonucum bugün sabah saatlerinde pozitif çıkmıştır..

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ben aklımda olan temaslılarımı sağlık bakanlığına bildirdim…

benimle 9 ocak 2021’den itibaren temas edip de aranmayan kişiler lütfen testlerini yapıp kendini izole etsin..Gayem beauty studio tedavim bittikten sonra tekrar hizmete geçecektir…

bu durum herkesin başına gelebilecek bir durum…ben hijyen kurallarına uyarak bu virüsü bulaştım… dedikodu yapmak yerine steril olup birbirinizle mesafeli olun… dualarınızı eksik etmeyin”

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Anahtar Kelimeler:
Gaye Arıcı
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