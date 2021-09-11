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GAÜ’nün düzenlediği “Yaratıcı Tiktok” yarışma ödülü sahibini buldu

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), KKTC Liselerinde okuyan 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik, I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması sona erdi. Yarışmayı kazanan Lefkoşa Türk Lisesi mezunu Ömer Özbek ödülünü aldı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:56
GAÜ’nün düzenlediği “Yaratıcı Tiktok” yarışma ödülü sahibini buldu

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ Marketing Direktörü Leyla Biçer, “KKTC’deki gençler arasında yeteneklerini sergileyecekleri bir TikTok yarışması düzenledik. Yüzlerce içerik arasından en başarılı bulduğumuz Ömer’in ürettiği içeriğe karar verdik ve kendisine kazandığı ödülü taktim edeceğiz. Bu sene pandemiden dolayı gençler eve bağlandı. Bu süreç içinde sosyal ortamlarda gezinmek gençlerin en önemli hobilerinden biri oldu. Bizler de onların yeteneklerini keşfedecekleri bir yarışmaya dönüştürdük. Bu projede değerli arkadaşım KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut’a da çok teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut ise, pandemi dolayısıyla kısıtlamaların devam ettiği bu süreçte öğrencilere moral ve motive kaynağı yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, aynı zamanda yaratıcı yönlerinin geliştirerek; yeteneklerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

 “Yaratıcı TikTok” yarışmanın 1’incilik ödülü olan“I Phone 12”i kazanmanın ve yarışmada birinci olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirten Lefkoşa Türk Lisesi mezunu Ömer Özbek ise, “GAÜ’nün sayfasında yarışmayı gördüm ve katılmak istedim. Daha önceden edindiğim içeriklerden farklı şeyler çıkararak bir video oluşturdum ve güzel bir şey çıktı ortaya. Ödülü almaktan dolayı mutluyum, GAÜ ailesine teşekkür ederim” dedi.

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