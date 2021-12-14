GAÜ’de “Türk Mutfak Kültürü” etkinliği

GAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlikte Gaziantep mutfağını tanıtıldı. GAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Özcan moderatörlüğündeki etkinlikte şiveydiz pişirimi, tadım, workshop ve söyleşi yer aldı.

Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Özcan, “Bugün gerçekten öğrencilerimizle birlikte uygulamalı olarak Türk mutfak kültürünü yakından tanıma şansı yakalarken gastronominin ülkemiz için önemini bir kez daha öğrendik” dedi.



