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GAÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

25 Kasım 2021 Perşembe 15:18
GAÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği "24 Kasım Öğretmenler Günü Programı” GAU Rektörlük önünde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Umay Türkeş Günay ve GAÜ Eğitim Fakültesi akademisyeni Prof.Dr. Mehmet Arslan’ın konuşmacı olarak katıldığı program GAÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Ömer Beden ve Teslime Küçük tarafından okunan şiirler ile devam etti.

“Öğretmen Yalnızca Uzman Olduğu Alandaki Bilgileri Aktaran Kişi Değildir”

Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasında “Öğretmen yalnızca uzman olduğu alandaki bilgileri aktaran kişi değildir ve öğretmenin yaklaşımları öğrenci için büyük ölçüde önemlidir. Öğretmenin en önemli görevlerinden biri öğlencilerini bütünüyle kucaklaması ve hayata hazırlaması yönündedir”.

“24 Kasım büyük ATATÜRK’e  Baş Öğretmen unvanının verildiği gündür ve bu unvanın verilmesinin sebeplerine baktığımızda Türk toplumunun öğretmen’e bakışını ve öğretmen’e saygı duyduğunu gösterir” dedi.   

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“Atatürk’ün Önemini Kelimelerle İfade Etmek Güç”

Eğitim Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Mehmet Arslan öğretmenlik mesleğine yönelik konuşmasında “Atatürk’ün önemini kelimelerle ifade etmek güç. Artık neredeyse unutulmak üzereyken biz Atatürk’ü her zaman kalbimizde taşıyoruz ve bizim için yaptıklarını minnetle yad ediyoruz” şeklinde konuştu.

Arslan öğrencilere ise şu mesajı verdi;

“Yarın sizler de bu mesleği yapmaya başladığınızda sizlerden şunları bekliyor olacağız.

Kültürümüzü etkileyen değerleri tanımanız, toplumumuzdaki önemli gelişmelerin nedenlerini kavramanız, demokratik düzenin özelliklerini anlamanız, çevresel sorumlarla ilgilenmeniz ve bu alandaki etkinliklere katılmanızı istiyoruz ve hepsinden önemlisi sağlam ve sarsılmaz bir kişiliğe erişmiş olmanızı bekliyoruz sevgili öğrencilerim”.

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