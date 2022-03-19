GAÜ’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü ve Şehitler anıldı

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alan tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar, “Çanakkale Zaferi’nin 107. yılını büyük bir gurur ve övünçle idrak ederek aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Akyar, Atatürk’ün modern Türkiye’nin kuruluşunda üç kritik emirden ilkini Çanakkale’de “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.” diyerek verdiğini kaydederek, ikinci emrin Sakarya’da “Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Satıh da bütün vatandır” sözüyle, üçüncü emrin de Büyük Taarruz’da “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” emirleri olduğunu anlattı.

“Bunlardan biri olmasaydı belki de Türkiye Cumhuriyeti olmayabilirdi” diyen Akyar, Atatürk’le silah arkadaşlarını andı.

SAYGILI

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı da, “Bugün Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı. Bu zaferde kınalı kuzular vardı. Annelerin hep türkülere de konu olmuş kınalı kuzuları… Bunlar Türk insanının simgeleriydi. Birçoğumuz bilmiyor olabilir ama kaynaklara baktığımız zaman görüyoruz ki bu savaşta kadınlar da vardı. Ve hatta bu Türk kadınları bugünkü kelime anlamıyla Sniper diye bildiğimiz nişancılardı. Hem alanda destek verdiler hem de düşmana geçit vermemek için bu görevi üstlendiler” diye konuştu.

Çanakkale’deki “Dur yolcu… Bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar bir devrin battığı yerdir.” yazısına işaret eden Saygılı, bunun, Atatürk’ün zekasıyla yendiği büyük güçlerin kaybını gösterdiğini söyledi.

Saygılı, “Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygılı anıyoruz.” dedi.

KESER

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, “1579’dan 1915’ e kadar geçen sürede yani 336 yıl boyunca Osmanlı girdiği tüm savaşlarda başı önünde ayrılmış. 336 yılın sonunda kazandığı tek muharebe Çanakkale’dir. Üzerine 107 yıl geçmiş ama biz hala Çanakkale’yi kavram kargaşalarının içerisinde biliyoruz. 57 bin 82 asker şehit olmuştur. Bir can bile çok önemlidir. Ve şehit olan tüm askerlerin künye bilgileri elimizdedir” diye konuştu.



Çanakkale cephesinin, Osmanlı’nın lojistik desteği adı altında en güçlü cephesi olduğunu kaydeden Keser, Çanakkale Zaferi’yle ilgili tarihi bilgiler paylaştı.Ulvi Keser, “Çanakkale Zaferi’nden bahsederken Mustafa Kemal’den bahsetmezseniz Çanakkale eksik kalır. Dünya savaş tarihinde ‘‘Size ölmeyi emrediyorum.’‘ diye böyle bir emir yok. Başka bir savaş tarihinde böyle bir emir okuyamazsınız. Bizim tarihimizde var. İşte bunlar kahraman. Boşu boşuna niye efsaneler yaratıyoruz? Memleketi, toprağı vatan yapan tüm şehitlerimizin, gazilerimizin önünde şükranla, minnetle eğiliyorum.” şeklinde konuştu.

MERAKLI

Eski Kalavaç muhtarı Ömer Meraklı da yaptığı konuşmasında, dedesinin bir anısını anlattı. Meraklı, tarlada buğday biçerken dedesinin yanına perişan halde gelip su isteyen üç kişinin “Biz Türk’üz, Çanakkale’den geldik esir düştük” dediklerini aktardı.

Dedesinin bu kişilere sahip çıkarak su ve yemek verdiğini ve onları dağdaki bir mağaraya götürdüğünü anlatan Meraklı, bir süre sonra İngilizler, bu kişilerin yerini keşfedince başka bir ülkeye göç ettiklerini belirtti.

Ömer Meraklı, bu konuda araştırmalar yaptığını, Ulvi Keser’in de destek olduğunu ve Çanakkale’de savaşıp esir düşen Türklerin kaldığı bu mağaranın uluslararası arenada tanıttıklarını anlattı.

Meraklı, “Bu tarihi bir mağaradır artıık.. Ben ilk gittiğimde mağaranın içinde batarya, elbise parçaları vardı. Biz Atatürk İlke ve inkılaplarına sahip çıktığımız müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” dedi.

ŞAHOĞLU ŞİİRİNİ OKUDU

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu ise günün anlam ve önemine ilişkin kendi kaleme aldığı Çanakkale Zaferi adlı şiirini okudu.

Anma töreni İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in hazırladığı belgesel sunumuyla devam etti. Ardından Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından eski Kalavaç muhtarı Ömer Meraklı’ya plaket takdim edildi.

