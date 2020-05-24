GAÜ Tenis Takımı kontrollü olarak ilk antremanlarına başladı

Kendisinin veya aynı evi paylaştığı kişilerin herhangi birisinin genel sağlık durumunda sorun olan (ateş, öksürük, halsizlik vb) antrenör, görevli, veli, oyuncu asla tesise giriş yapmayacaktır.

Kendisinin veya aynı evi paylaştığı kişilerin herhangi birisinin genel sağlık durumunda sorun olan (ateş, öksürük, halsizlik vb) antrenör, görevli, veli, oyuncu asla tesise giriş yapmayacaktır.

Tesisteki kapı kolları ve temas ihtimali olan alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

Tesisteki kapı kolları ve temas ihtimali olan alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecektir.