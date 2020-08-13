GAÜ Mimarlık Fakültesi, kendini sürekli güncelleyen çeşitlendiren bir fakülte

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri Prof. Dr. Hossein Sadri ve Prof. Dr. Sanem Zeybekoğlu Sadri, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinin ders içerikleri ve GAÜ’de ki eğitim olanakları hakkında bilgilendirmede bulundu.

GAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Prof. Dr. Hossein Sadri açıklamasında, GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Lisans, Master ve doktora düzeyinde eğitim verdiklerini söyleyerek, Lisans düzeyinde Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinde Türkçe ve İngilizce olarak iki dil seçeneklerinin olduğunu belirtti. Sadri, GAÜ’nün Mimarlık alanında 30 yılı aşkın süredir eğitim verdiğini belirterek, Türkiye çapında kurulan 14. Mimarlık fakültesi olduğunu ifade etti. GAÜ’nün köklü bir üniversite olmasının, eğitim kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Sadri, açıklamasının devamında şunları söyledi;

“Mimarlık Fakülteleri Türkiye ve Kıbrıs’ta farklı fakülteler altında eğitim veriyor. Biz, Mimarlık Eğitimini, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi altında veriyoruz. Biz Mimarlığı, güzel sanatlar ile iç içe ortaya koyuyoruz. Bu durum bize çok renklilik katıyor. Buda öğrencilerin yeteneklerini yaratıcılık yönünde arttırarak renkli bir atmosfer yaratıyor. Öğrencilerimizin dünyanın farklı yerlerinden olması ve akademisyenlerimizin de aynı şekilde çoğunlukla yabancı olması, bizim renkliliğimizi ve enerjimizi arttıran bir durum.

Bugüne kadar sınıfta gördüğümüz derslerin devamını hep online olarak sürdük. Bizim derslerimiz hiçbir zaman sınıfta bitmiyordu. Bel kemiğimiz olan tasarım stüdyosu dersimiz haftada 6 saattir. Ancak, dersin dışında öğrencilerimiz her zaman grup arkadaşları ve akademisyenleri ile irtibat halinde olması gerekmekteydi. Onun için sürekli online desteği kullanarak bu derslerimizi sürdürüyorduk. Bunun için geçiş süreci bizi hiç zorlamadı. Ayrıca, üniversite olarak ta, yaz döneminde online eğitim için teknolojik alt yapımızı daha da güçlendirdik ve yeni dönem için online eğitime daha güçlü bir şekilde hazır hale geldik. 30 yıllık bir bölüm olduğumuz için buna benzer süreçlere adapte olmamız çok daha rahat oluyor.”

GAÜ İç Mimarlık Bölümü Akademisyeni Prof. Dr. Sanem Zeybekoğlu Sadri açıklamasında, İç Mimarlık alanının, Mimarlık alanı ile birlikte çalışan bir alan olduğunu belirterek, bu alanın yalnızca iç tasarım olarak düşünülmemesi gerektiğini, birçok detayı içerinde barındırdığını söyledi. Zeybekoğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“İç Mimarlıkta tasarım yaparken, insanların davranışları, ihtiyaçları, hareketleri ve erişilebilirlikleri gibi bir çok konuyu ele alıyoruz. Bölümü, teorinin yanında pratiğinde oldukça önem taşıdığı bir bölümdür. Öğrenciler yalnızca sınıfta kalıp ders yapmıyorlar. Bunun yanında, çevreyi, yapıları, insanı ve doğayı da inceleyerek; çeşitli aktiviteler yaparak da doğru bir şekilde analiz yaparak mesleği pekiştiriyorlar. Bir tasarımcının kendisini; sözel, görsel ve çizim anlamında iyi ifade edebilmesi gerekmektedir. Biz öğrencilerimize meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü konuda yetiştiriyoruz. Eğitim sırasında, maketler, bilgisayar ortamında çizimler ve serbest el çizimleri ile farklı şekilde ifade etmeyi öğreniyorlar. Öğrenciler yalnızca fakülte içerisinden değil, farklı bölümlerden de kendi ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler alarak, ilgi duydukları alanlarda daha fazla deneyim kazanma fırsatı yakalıyorlar.

Öğrenciler bu bölümleri seçerken en önemli olan nokta, kendilerine bu mesleklere uygun görüyor olmaları ve yapabileceklerine inanmalarıdır. Gelen öğrencilerin çizim yapamıyor olmaları gayet doğaldır. Bizler öğrencilerimize bunu öğretiyoruz ve kendilerini geliştirme noktasında sürekli yol gösteriyoruz. Fakülte olarak bunun yanında, müfredatımızı sürekli güncelleyerek ve çeşitlendirerek güncelliğimizi ve çok yönlülüğümüzü arttırıyoruz. İlk yıllarda öğrenciler bizim yönlendirmelerimiz ile derslerini sürdürüyorlar. Ancak son sınıfa geldiklerinde onları kendi kültürleri ve bölgelerini işlemek üzere özgür bırakarak, meslek hayatına başlamışçasına kendi projelerini üretmeye ve onları hayata geçirmeye yönlendiriyoruz.”