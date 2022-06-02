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GAÜ Mimarlık, Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda

02 Haziran 2022 Perşembe 13:17
GAÜ Mimarlık, Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda

ArtContact İstanbul, Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve İç Mimar & Ressam Ece Apan temsil etti.

ArtContact İstanbul, Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı bu yıl 2. olarak Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi (Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi)’nde gerçekleşti. Fuarda müzeler, eğitim kuruluşları, sanatsal malzeme üreten firmalar ve çeşitli sanat etkinlikleri yer aldı. GAÜ’yü temsilen fuarda bulunan Apan "Uygarlıkların oluşumunda sanat, tartışmaya yer bırakmayan bir öneme sahipken, sanatın bir değer olarak toplum genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik arayışlar da güncelliğini korumaktadır. Sanatın toplum ile buluşmasını sağlayan, yeni fırsatların yaratılması ile sanatsal paylaşımlar oluşturan sanat fuarlarından Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı gibi uluslararası platformda üniversitemizi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum "dedi

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