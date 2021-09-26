GAÜ mezunu oyuncu Ömür Akkan “öğrenciyken hedefim oyunculuktu ve başardım”

GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölümü mezunu Ömür Akkan, öğrencilik zamanlarında da hedefinin oyunculuk olduğunu ve bu yolda bazı projelerde yer aldığını belirtti. Akkan, “Oyunculuk bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kattığı bir şeydir. Üniversitemizin tiyatro kulübünde başladım oyunculuğa. Profesyonel olarak bu işe başlamam da Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile beraber oldu. Ayrıca KKTC’de bulunan bir kanalda da program yaptım. Öğrenciyken hedeflediğim başarıyı elde ettiğimi düşünüyorum. Bu başarı konusunda üniversitenin rolü ve desteği çok fazla oldu. KKTC’de iken “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldım, o benim hayal gücümü daha da geliştirdi. Sonra yeniden Türkiye’ye döndüm. Sonra bazı projelerde oyuncu olarak yer aldım; Kara Para Aşk, Teşkilat gibi. En sonda bir baba-oğul hikayesi olan “Keşkeden Hemen Önce” adlı sinema filminde başrol olarak yer aldım” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenleri ile oldukça güzel ilişkiler kurduğuna dikkat çeken Akkan, “GAÜ bana gerçekten çok fazla bilgi kattı. Çünkü sınırları olmayan bir üniversite ve bu yüzden çok daha farklı düşünmemizi sağladı. Orada okuyan öğrenciler fırsatları değerlendirebilirse Türkiye’de de çok güzel konumlara gelebilirler” şeklinde konuştu.

Sinema sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Akkan, “Sektörde sabun köpüğü etkisinde olan bazı projeler var. Bazı işler çok aceleyle olup bitiyor ve kısa sürede ortadan kayboluyor. Benim de oyunculuk üzerine dikkat ettiğim bir nokta var o da; disiplin. Hayatımın her alanında disiplini seviyorum. Başardığım işler konusunda disiplinin önemi büyük” dedi..