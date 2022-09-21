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GAÜ Kütahya'dan Altın Madalyayla Döndü

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:00
GAÜ Kütahya'dan Altın Madalyayla Döndü

“Büyük Zaferin 100. Yılı/Başkomutan Meydan Muharebesi” münasebetiyle TC Ulaştırma Bakanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ulusal sergi ve yarışmaya GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser de katılım gösterdi. 

 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uşak’ta gerçekleşen ulusal sergi ve yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ulvi Keser Başkomutan Meydan Muharebesi ve Büyük Zaferin 100. yılında Kütahya’da yapılan yarışma ve serginin son derece önemli ve gurur verici olduğunu kaydetti.

 

“KKTC’ye toplam 1 Büyük Altın Madalya, 4 Altın Madalya ve 1 Büyük Vermey Madalya kazandırdık”

 

Prof. Dr. Keser ayrıca sergi kapsamında en son araştırması olan “Posta Faaliyetlerinde Rum-Yunan Propagandası” isimli kitabının da literatür sınıfında sergilenip yarıştığını ve literatür sınıfında bu araştırmasının da Büyük Vermey Madalya ile ödüllendirildiğini belirtti.

 

Keser, bu kitapta Yunanların 1950’li yıllardan itibaren, Kıbrıslı Rumların da ağırlıklı olarak 1963’ten günümüze kadar kara propaganda unsuru olarak posta faaliyetlerini kullanıp Türkiye ve KKTC aleyhinde yayınladıkları ve piyasaya sürdükleri posta damgaları, kaşeler, zarflar, kartlar, kartpostallar, pul serileri ve özel uygulamaların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

 

Prof. Dr. Keser ayrıca yarışma ve sergiye KKTC adına katılan Bünyamin Altınok, Sedat Çomunoğlu, Onur Göçmen ve Doğan Hayat’ın da toplam 4 altın madalya aldığını, böylece KKTC’ye toplam 1 Büyük Altın Madalya, 4 Altın Madalya ve 1 Büyük Vermey Madalya kazandırdıklarını da belirtti.

 

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Son Güncelleme: 21.09.2022 12:22
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