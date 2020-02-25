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GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. Kuruluş Yılı çerçevesinde KKTC’yi tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. Kuruluş Yılı çerçevesinde KKTC’yi tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

25 Şubat 2020 Salı 12:57
GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. Kuruluş Yılı çerçevesinde KKTC’yi tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi uluslararası marka değerini ve KKTC’yi, ortaya koymuş oduğu Global Misyonu kapsamında yaptığı hamleler ile tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

GAÜ 35. akademik yılında başlattığı; ‘Uluslar Projesi 35’ kapsamındaki ‘İpekyolu Misyonu’ ile, Kazakistan’da bulunan üniversite adayları ile buluşan GAÜ tanıtım uzmanları, genelde KKTC yükseköğretimi; özelde ise GAÜ’yü tanıtıyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer, GAÜ’nün yükseköğretimde 35’inci yılını kutladığı 2019-2020 Akademik yılında, ortaya koymuş olduğu “Uluslar Projesi 35” kapsamında, tüm dünyada çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, şubat ayı içerisinde ise “İpekyolu Misyonu” ve “Afrika Misyonu” alt başlıkları altıında, tanıtım faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti.

Biçer açıklamasının devamında,  GAÜ’nün 35 yıllık güçlü, dinamik; sürekli gelişim halinde olan akademik bilgi birikimi ve deneyime sahip bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayarak, dünya çapında da bu kaliteyi verdiği mezunları ve yayınları ile sürekli kanıtladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiKazakistan
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