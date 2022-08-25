GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Akyar’dan Afyon Vali Yardımcısı Kaya’ya ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ve beraberinde ki heyet, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya’yı ziyaret etti.

GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Arıdemir, Afyonkarahisar Girne Koleji Kampüs Kurucusu Şükrü Şensoy ve Eğitim Direktörü Emre Orhan, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Sn. Nurullah Kaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette Girne Koleji Afyonkarahisar Kampüsü’nün ev sahipliğinde ve Girne Amerikan Üniversitesi Akademik Koordinatörlüğü’nün himayesinde düzenlenecek olan “Büyük Taaruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü” programı hakkında bilgiler verildi..