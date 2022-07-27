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GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyar, Türkiye’nin siyasi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:56
GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyar, Türkiye’nin siyasi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri ve Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar, KKTC ve Türkiye gündeminde olan siyasi gelişmeler hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de güncel olarak gündemde olan ‘tahıl krizi’ hakkında açıklama yapan Akyar “Pandemi ile gıda konusu bir milli güvenlik konusu haline gelmişti. Dünya’nın tahıl deposu olan Ukrayna’nın savaşta olması ve oradaki savaş dışında kalan bölgelerdeki tahılların Dünya pazarına sunulması gerekiyordu” dedi. Akyar, Türkiye’nin hava kuvvetleriyle ilgili de şu anda Türkiye’nin en önemli konusu olduğunu ve muhakkak bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Amerika’nın PKK’ya olan askeri eğitim desteği konusunda ABD üslerinin neden kapatılmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Akyar “Kapatılabilir ve bu Ambargo zamanında 1 gecede kapatılmıştı üsler kapatılır fakat bu ekonomik müeyyide ülke güvenliğine kadar gelir”  şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran ziyaretinin ana gerekçesi Suriye olması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akyar “Astana sürecini bir yerde canlandırmak içindi çünkü Astana süreci Cenevre sürecine alternatiftir. Biz eğer ki Suriye de herhangi bir şey yapacaksak muhakkak Suriye hükumeti ile bir an önce ilişki kurmamız gerekir. Buradan çıkan en önemli karar Suriye’nin toprak bütünlüğünün bir kez daha belirtilmesidir. Benim harekât beklentim Astana sürecinden yola çıkarak Fırat Nehri’nin batısında bir yerlerde harekât yapacağımızdır” dedi.

Harekât emniyeti konusunda eleştirel açıklamalarda bulunan Akyar “Sizin askeri birliğinizin harekât yapacağı bir bölgede harekât ile ilgili herhangi bir bilgi veya emaresinin paylaşılmaması gerekmektedir ama maalesef en son politik durumlardan dolayı araya çeşitli kişilerin sokulmasından kaynaklı olduğunu düşündüğüm olaylar oluyor” dedi.

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