GAÜ akademisyenleri Akkaya ve Sarı, siber suçlar ve güvenlik konularını ele aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi Dekan Vekili/Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Murat Akkaya ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı, katıldıkları televizyon programında,” Siber Suçlar ve Güvenlik” konusunu ele aldı.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı, dijital bir dünyaya doğulduğunu ve dijitalleşmenin içerisinde telefonların da artık ister istemez çocukların elinde oyuncak haline geldiğini belirtti. Sarı; “Bu dijitalleşmeyle, internette hayatımızın bir parçası. Biz bunu gündelik hayatımızın neredeyse her alanında kullanıyoruz. Dijitalleşen bu dünyada herkesin bu araçları kullanım yeride elbette farklı oluyor. Bu sistemleri zafiyete uğratan artık farklı amaçlarla kullanmaya başlayan insanlar olduğunda siber suçlar devreye giriyor” dedi.

Yeni hükümetin resmi gazetede yayımladığı son kararlar hakkında açıklama yapan Arif Sarı; “Son güncellenen yasalar asrasında çocuk pornografisini de ele almışlar bu bizi mutlu etti. Aynı zaman da kredi kartları konusunda da belli başlı yasalar ve tüzükler de gelmiş. Bunlar çok iyi ve bizi memnun etti” dedi.

İşletme Fakültesi Dekan Vekili/Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Murat Akkaya bilişim yasası ile bazı kesimlerin basın özgürlüğüne darbe vurulması konusunda yaptığı açıklamada; ”Basın konusunda insanların fikirlerini artık rahatca açıklama özgürlüğü var artık. Bu fikirler binlerce mekanizmadan geçmeden artık rahatca aktarılabiliyor. Bu durum zaten belli bir alanda bağlıyor” ifadelerini kullandı.

Akkaya; “Siber suçlarla milli mücadelenin basın alanında yapmak istediği, yalan haber veya kişisel saldırı gibi olayları engellemektir. Özgürlük olduğu düşünülüyor ve açıklanıyor ama, karşı tarafta ki kişinin özgürlük alanına giriliyor. Doğru veya yanlış karşı taraf için yapmış olduğunuz bu paylaşım da aslında bir anlamda suç. Çünkü karşılıklı olan kişilerde bir özgürlük kavramı söz konusu ve siz onun özel alanına giriyorsunuz. Bu konu da iki taraftan da empati kurulabilen uzman kişiler tarafından yardım almak daha sağlıklı olacaktır” dedi.

Arif Sarı; “Yasa yaparken toplumsal dinamiklerin dikkate alınması gerekir. Bilişim yasasının uygulandığı ülkeler de en büyük örnek Türkiye gibi, bazı yasalar getirilmiş ancak; ifade özgürlüğünün ya da adını özgürlük olarak tanımladığınız kavramın bir şekilde sınırlandırılması gerekiyor ki, zarar vermesin. İfade özgürlüğü anlamında fazla özgür olduğumuzu düşünüyorum” dedi.