Gargınsu için PKK şüphesi

GARGINSU İÇİN PKK ŞÜPHESİ

Tutuklanan CTP Parti Meclisi üyesi Belgün Gargınsu’nun 2015 yılında CTP tarafından vatandaş yapıldığı ve terör örgütü PKK propagandası yaptığından şüphelenildiği bildirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Lefkoşa Atatürk anıtı yakınına asılan PKK pankartı soruşturması sonucu kendisine ulaşılan Gargınsu'nun evinde Abdullah Öcalan'a ait çok sayıda kitap bulundu. KKTC polisi, Türkiye'de cezaevinde açlık grevinde bulunan HDP'li Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven'e destek amaçlı Lefkoşa merkezindeki Atatürk anıtı yakınına asılan yasadışı pankart soruşturması çerçevesinde bazı isimlere ulaştı.

Aranan kişilerin CTP Parti Meclisi üyesi Bengül Gargınsu'nun (49) Lefkoşa Marmara mahallesindeki evinde bulunduğu ihbarı alan polis, önceki gece mahkeme emriyle baskın düzenledi. Evde Bergül Gargınsu'yla birlikte çok miktarda bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yazdığı kitap, örgütsel doküman ve PKK bayraklı özel anı saati buldu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİYLE SUÇLANIYO

Bargınsu dün Lefkoşa'da mahkemeye çıkartıldı. Polis, Bargınsu'nun KKTC'de aranan çok sayıda örgüt üyesiyle bağlantılarının araştırılacağını belirterek, serbest kalması halinde kaçma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti. Mahkeme Hakimi Cenkay İnan, PKK propagandası ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Bargınsu'nun bir sonraki duruşmasına kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

2015'TE VATANDAŞ OLDU

Leyla Bargınsu, 2015 yılında KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaş yapıldı. CTP kademelerinde hızla yükselen Bargınsu, önce Lefkoşa ilçe meclisi üyesi, ardından parti meclis üyesi oldu. 2018 Ocak ayında yapılan genel seçimlerde ise, CTP'den milletvekili aday adayı oldu. Bargınsu'nun evlilik yoluyla KKTC'ye yerleştiği öğrenildi.