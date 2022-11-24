Gardiyanoğlu, vizyonunu açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir web tv programında seçilmesi halinde nasıl bir vizyon ile belediyeyi yöneteceklerini anlattı.

Gardiyanoğlu’nun Seçim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre kimseyi ötekileştirmeden, çalışanların huzur içinde olduğu bir yapı inşa etmeyi planladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu belediyelerin siyasi ideolojiden arınması gerektiğini söyleyerek “Belediyede ve hizmette kimseye ayrıcalık tanımayacağım” dedi.

-6 kavşakta düzenleme yapılarak trafik sorunu çözülecek

Lefkoşa’nın sorunlarını temelde trafik, sosyal projeler, çevresel projeler olmak üzere üç ana bacağa ayıran Gardiyanoğlu, trafiğin en sıkışık olduğu YDÜ Bulvarı, Göçmenköy – Sanayi Işıkları, Taşkınköy Sanayi Işıkları, Kaymaklı Kavşağı, Hamitköy Kavşağı ve Başbakanlık ışıkları olmak üzere 6 kavşakta ivedi düzenleme projelerini hayata geçireceklerini dile getirdi. Dereboyu trafik sorunu da ortadan kaldıracaklarını belirten Gardiyanoğlu, projelerin mali kaynaklarının hazır olduğunu da ekledi.

-Hamitköy kaderine terk edildi, biz yıldız yapacağız

Seçilmesi halinde Hamitköy’ü Lefkoşa’nın yıldızı haline getireceğini aktaran Gardiyanoğlu, Hamitköy genelinin Türk malı olması sebebiyle AB’nin kanalizasyon için yapacağı desteği kestiğini ve şu anki Hamitköy’ün kaderine terk edildiğini savundu. Gardiyanoğlu, “Evlerin önünden kanalizasyon suyu akıyor. Belediye alınana büyük araçların hepsi 15 sene önce alındı. Ve hala onlarla çalışma yapılmaktadır. Bu yüzden araç arıza bakım gideri çok yüksek seviyelerdedir. Yapılan masraf yenisinden daha maliyetli” diyerek araçların yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

-Belediye siyasi ideoloji kaldırmaz

Hamitköy, Marmara, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Surlariçi, Metehan ve diğer bölgelerde toplam 52 yeşil alanın moloz ve çöp yığını altında kaldığını söyleyen Gardiyanoğlu, “Artık çöpe öyle alışıldı ki mahalleli burasının yeşil alan olduğunu bilemiyor. Mahalle çocuklarının oynayacağı, zaman geçireceği bir yer bile yok. Çocuklarımız sosyalleşemiyor. Lefkoşa'da hafta sonunda ailecek bir yere gidebilecek doğa alanı yok” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapılacak büyük bir sosyal alan olduğuna böylelikle Lefkoşa’nın büyük bir parka da sahip olacağını belirten Gardiyanoğlu, “Bu yerleşkeye itiraz edenler, yeni Meclis Binası yapıldığında milletvekili olarak görev alacaklar mı, yemin edecekler mi? Fakat bunu da istemeyenler var. Aynı kesim, Türkiye'den gelen suyu bile istemedi. İlahiyat Koleji'ne de karşı çıktılar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı alanına 400 bin metre kare içerisinde yeşil ve sosyal alanlar, spor tesisleri yapılacağını dile getiren Gardiyanoğlu, “İdeolojiden arınmalıyız. Belediye siyasi ideolojiyi kaldırmaz. Artık bu ideolojilerden kurtulalım. Lefkoşa'yı renklendirelim” mesajını verdi.

-Lefkoşa’nın çocukları spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak

‘Kısa Bir Mola’ adını verdikleri sosyal projeyi de Lefkoşalılara duyuran Gardiyanoğlu özellikle özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin sosyal yaşamdan mahrum kaldığına dikkat çekerek, “Anne ve baba sosyalleşemiyor. Baş başa yemek yiyecek bir yere gidemiyor. Düğünlerine dahi gidemiyor. Bu sorunu çözeceğiz” dedi ve Kısa Bir Mola projesine birçok iş insanın da destek vereceğini açıkladı.

Diğer sosyal projelerini de paylaşan Gardiyanoğlu, özellikle spora önem vereceklerini belirterek, “Bu ülkede spor kategorisinde marka olmuş isimler var. LTB olarak bu kişilerle spora yönelik alt yapı çalışması yapacağız. Lefkoşa'nın çocukları bu tesislerden ücretsiz yararlanarak yetişecek” dedi.

-Hizmette herkese eşit olacağım

Son olarak, seçilmeleri halinde belediye içyapısının sağlıklı olması ve huzurlu bir ortam yaratılması için çalışacaklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, adaylığını açıklamasının ardından belediye içinde bazı çalışanlara baskı yapıldığını dile getirdi. Kendi yönetiminde bunların yaşanmaması için LTB ana bina ve diğer birimlerine çalışanların soru ve önerileri için kutular hazırlatacağını ve buradaki yazılanları bizzat kendisinin okuyacağını söyleyen Gardiyanoğlu, “Belediyede ve hizmette kimseye ayrıcalık tanımayacağım. Hizmette herkese eşit olacağım, ötekileştirmeyeceğim. Aile terbiyem bunu gerektirir. Kapım herkese açık olacak” dedi.