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Forest Kaymaklı sloganının yaratıcısı Ali Conkbayır anıldı

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:09
Forest Kaymaklı sloganının yaratıcısı Ali Conkbayır anıldı

Küçük Kaymaklı 0-Çetinkaya 2

Necmi Belge

Küçük Kaymaklı'nın simge isimlerinden Forest Kaymaklı sloganının yaratıcı merhum Ali Conkbayır ölümümün 15. yılında anıldı. Konu ile ilgli olarak Küçük Kaymaklı'nın kabesi olan Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya karsu karşıya geldi. Başta merhum Ali Conkbayır'ın eşi ve ailesinin de işlediği karşılaşmaya Çetinkaya ve Kaymaklı taraftarları ilgi gösterdi.

Karşılaşma 2-0 skorla sona erdi.

Maçın gollerini 30 ve 55. Dk Çetinkayadan Arda aydetti.

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Maçtan sonra merhum Ali Conkbayır'ın ailesi tarafından Çetinkaya – Küçük Kaymak'lı ve maçın hakemlerine plaket takdim edildi.

Maçın skorundan çok merhum Ali Conkbayır'ın anılması ön plana geçerken Forest Kaymaklı isminin nasıl ortaya çıktığı maçı izleyen merhum Çonbayır'ın kardeşleri tarafından şöyle anlatıldı. Kıbrıs'ta Küçük Kaymaklı'nın, İngiltere'de Notingham Forest'in fırtına gibi estikleri dönemde Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda, Küçük Kaymaklı ile Yenicami maçı vardı bu karşılasmada Küçük Kaymaklı o kadar üstün bir oyun sergiliyordu ki Yenicami'ye adeta nefes aldırmıyordu. İşte bu karşılaşmayı her zaman olduğu gibi  tellere asılarak izleyen Ali Conkbayır Kaymaklı tribünlerine dönerek "İşte Notingham Forest, İşte Kaymaklı diye haykırdı. O günden beri Şht.Hüseyin Ruso tribünleri "FOREST KAYMAKLI "şeklinde yankılanıyor.

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Son Güncelleme: 22.01.2022 16:54
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