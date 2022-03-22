Fizyoterapistler Birliği: “Pandemideki hareketsizlik yaşlılarda denge problemleri ve düşme riskini artırdı, fiziksel problemleri hızlandırdı ”

“FİZYOTERAPİSTLERİN BAKIM EVLERİNDE İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKTİĞİ PANDEMİ SÜRECİNDE GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği (KTFB) pandemi sürecinde özellikle yaşlıların sosyal ve fiziksel açıdan ciddi bir izolasyona maruz kaldıklarını belirtti; hareketsizliğin yaşlılarda denge problemleri ve düşme riskini artırdığını, kas kaybını hızlandırdığını; çeşitli fiziksel problemlerle yaralanmaların hızlı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Birlik, yaşlıların fiziksel olarak aktif kalma durumunun devamlılığı için fizyoterapistlerin bakım evlerinde istihdam edilmesi gerektiğinin pandemi sürecinde gözler önüne serildiği de vurguladı.



KTFB tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası nedeniyle yayımlanan mesajda, ömrün uzamasına paralel olarak sağlıklı ve kaliteli yaş alma kavramının önem kazandığına dikkat çekildi ve kamu yapısındaki sağlık ve sosyal politikalarının da bu doğrultuda güncellenmesi gerektiği ifade edildi.Açıklamada, “Sosyalleşmenin bireyin mental sağlığı ve ruhsal durumu üzerine olumlu etkileri bilinmekle birlikte biyo-psiko-sosyal bir canlı olarak tanımlanan insan olgusunun ayrılmaz bir parçası olduğu bilinmektedir. Pandemi süreciyle birlikte kısıtlanan sosyal etkileşim ve iletişim, özellikle bakım evi gibi toplu yaşam alanlarında yaşayan yaşlı bireyleri daha ciddi oranda etkilemiştir” ifadeleri yer aldı.Yaşlıların bakımının, daha özenli, vicdan temelli ve multidisipliner sağlık ekipleri tarafından yürütülmesinin elzem olduğu vurgulanan açıklamada, “Son zamanlarda bakım evleriyle ilgili yaşanan acı gerçekleri biz KTFB olarak da yüreklerimiz burkularak takip ettik. Özellikle sağlık ve sosyal politikaların, yaşlıların yaşam kalitesini artıracak, fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan iyi bir ömür sürmelerini her şekilde destekleyici olması için acilen revize edilmesi gerekliliği çok açıktır” denildi